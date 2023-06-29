Tekirdağ Valisi Yıldırım, Malkara ilçesinde ziyaretlerde bulundu

Demir yollarında neden taşlar olur?

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TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, Kurban Bayramı dolayısıyla huzurevi sakinlerini ve şehit ailesini ziyaret etti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Yıldırım ve eşi Güllühan Yıldırım, Zübeyde Hanım Huzurevi sakinleriyle bir araya gelerek bayramlarını kutladı.

Ardından, Malkara Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezini ziyaret eden Yıldırım, burada kalanların ve personelin bayramını kutlayarak, merkezdekilerle bir süre sohbet etti.

Daha sonra Yıldırım, 1995 yılından Bitlis'te güvenlik korucusu olarak görev yaptığı sırada şehit düşen Medeni Özbay'ın ilçede yaşayan kızını ve ailesini ziyaret etti.

Şehit ailesinin bayramını kutlayan Yıldırım, her zaman şehit ailelerinin yanında olduklarını kaydetti.

Vali Yıldırım ve protokol üyeleri, son olarak bir çay bahçesinde düzenlenen programda vatandaşlarla bayramlaştı.

Ziyaretlerde Yıldırım'a, Malkara Kaymakamı Kerem Süleyman Yüksel, İl Emniyet Müdürü Mehmet Hakan Fındık, İl Jandarma Komutan Vekili Albay Uğur Dalgıç, Malkara Belediye Başkanı Ulaş Yurdakul ve Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Ülkü Uslu eşlik etti.









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