Uçmakdere bayramda gökyüzüyle buluşmak isteyenleri ağırlıyor

TEKİRDAĞ (AA) - Mavi ve yeşilin buluştuğu Uçmakdere, Kurban Bayramı'nda da yamaç paraşütüyle farklı bir keyif yaşamak isteyen ekstrem spor tutkunlarının uğrak yeri oldu.



Marmara Denizi ile Ganos Dağı eteklerindeki ormanların bütünleştiği bölgede adrenalin tutkunları 250 ve 600 metrelik pistlerden rüzgarın durumuna göre gün boyu uçuşlarını sürdürüyor.

Özellikle İstanbul ve yakın kentlerden gelen paraşütçüler, mavi ile yeşilin buluştuğu güzellikleri gökyüzünden izlemenin tadını çıkarıyor.

Tekirdağ Yamaç Paraşüt Kulübü (TEYAK) kurucu üyesi Sanlı Fidan, AA muhabirine, bölgenin uzun yıllardır adrenalin tutkunlarının adresi haline geldiğini söyledi.

Uçmakdere'nin paraşüt için her zaman akla gelen yerler arasında olduğunu belirten Fidan, "Bayramda yine çok sayıda tatilci tarafından tercih edildi. Paraşüt uçuşlarımız sürekli devam ediyor. Özellikle paraşüte ilgi de çok güzel. Bugün Ankara'dan gelen bir ekiple uçuş yaptık. Uçmakdere de güzelliklerini insanlara sunmaya devam ediyor. İnsanlar buradan çok keyifli ayrılıyor. Buraya ilk defa gelenler de burada bu kadar güzel bir yer olduğunu bilsek daha önce gelirdik diyor." diye konuştu.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Hacıoğlu da tatilcilerin Uçmakdere'de doğanın sunduğu eşsiz güzelliklerin tadını çıkardığını söyledi.

Uçmakdere'nin yamaç paraşütü için en güzel adreslerden olduğunu ifade eden Hacıoğlu, "Tekirdağ'ın İstanbul'a yakın olması turizm için her zaman avantaj. İnsanlar özellikle doğası, denizi, gastronomisi için Tekirdağ'ı tercih ediyor. Özellikle bayram tatilinde kente olan ilgi hayli artmış durumda. Buraya gelenler yamaç paraşütü yaparak gökyüzüyle buluşuyor, temiz denizlerde güneşin tadını çıkarıyor. Tekirdağ'daki tatilciler çok keyifli zaman geçiriyor." dedi.



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