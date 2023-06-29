Tekirdağ'da 50 dönüm buğday ekili alan yandı

Bronşit neden olur, nasıl geçer?

Demir yollarında neden taşlar olur?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde bir tarlada çıkan yangında, 50 dönüm buğday ekili alan yandı.



Alınan bilgiye göre, Evrenbey Mahallesi’nde hasadı beklenen buğday tarlasında yangın çıktı.

Alevler rüzgarın etkisiyle hızla yayıldı.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri yangını söndürdü.

50 dönüm buğday ekili alanın yok olduğu yangının çıkış nedeni araştırılıyor.





Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.