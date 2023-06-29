Tekirdağ'da 371 ton kaçak içki ele geçirildi

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TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda 371 ton kaçak içki ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Mürefte Mahallesi'nde bir işletmede kaçak içki üretildiği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Ekiplerin işletmede yaptığı kontrollerde kaçak üretilen 371 ton şarap ele geçirildi.

İşletme sahibi İ.K. gözaltına alındı.



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