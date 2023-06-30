Demir yollarında neden taşlar olur?

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TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) ve Süleymanpaşa Halk Eğitim Merkezi iş birliği ile ücretsiz müzik kursu düzenlenecek.

Ritim, keman, klarnet ve kanun eğitimlerinin verileceği kurs, 21 Temmuz itibariyle Sosyal Yaşam Merkezi Öğrenci Toplulukları Çalışma Merkezi'nde gerçekleştirilecek.

Kursa katılmak isteyen üniversite akademik ve idari personel ile öğrenciler, E-Otomasyon üzerinden 14 Temmuz'a kadar başvuru yapabilecek.

- Süleymanpaşa Belediye Başkanı Uzunlar'a ziyaret

AK Parti Tekirdağ Milletvekili Çiğdem Koncagül, AK Parti Süleymanpaşa İlçe Başkanı Sezai Çetin ve AK Parti Süleymanpaşa İlçe Kadın Kolları Başkanı Bahar Sarıgül, Süleymanpaşa Belediye Başkanı Hüseyin Uzunlar'ı makamında ziyaret etti.

Başkan Uzunlar, Koncagül, Çetin ve Sarıgül ile bir süre makamında görüştü.

Uzunlar, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, teşekkür etti.

Koncagül ziyarette, Uzunlar'a çalışmalarında başarı diledi.

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