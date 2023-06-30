TEKİRDAĞ (AA) - Ergene Belediyesi, araç filosuna kattığı iki yeni binek araç için tören düzenledi.

Ulaş Mahallesi'nde bulunan belediye hizmet binası önünde yapılan törende konuşan Belediye Başkanı Rasim Yüksel, belediye bünyesine katılan yeni araçların hayırlı olması temennisinde bulundu.

Ergene halkına daha hızlı ve modern şartlarda hizmet verebilmek için çalışmalarını sürdürdüklerini ifade eden Başkan Yüksel, Ergene Belediyesi araç filosunu güçlendirmeye devam ettiklerini kaydetti.

Belediyenin öz kaynakları ile Devlet Malzeme Ofisi'nden (DMO) alınan 2 yeni binek aracın ilçe halkının hizmetine sunulduğunu ifade eden Yüksel, konuşmasına şöyle devam etti:



''Ergene Belediyesi olarak halkımızın refah ve mutluluğu için çalışıyor, onlara hizmet ve yatırımların en güzelini sunmak için çaba ve gayret sarf ve ediyoruz. Hemşerilerimize daha kaliteli hizmet sunabilmek için belediyemizin araç filosunu bugün aldığımız 2 yeni aracımız ile daha da güçlendiriyor ve bunun mutluluğunu yaşıyoruz. Biliyorsunuz Ergene Belediyesi çok yeni belediye olmasına rağmen bugüne kadar tarihi hizmetlere imza attı, atmaya da devam ediyor. Bunun yanında Ergene Belediyesi sosyal projeleriyle de ön plana çıkıyor. Ergene’de göreve geldiğimiz günden bu yana hayatın her alanında, hemşerilerimize, ilçemize hizmet vermeye devam ediyoruz''



- Çorlu Belediyesi'nde bayramlaşma töreni düzenlendi

Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, Kurban Bayramı dolayısıyla personeli ile bir araya gelerek bayramlaştı.

Meclis Toplantı Salonu'nda yapılan bayramlaşma töreninde, Başkan Sarıkurt, yardımlaşma ve dayanışmanın en güzel örneklerinin yaşandığı, toplumu birbirine sımsıkı bağlayan ve sevgiyle kucaklaştıran bir bayrama daha erişmenin mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti.

Bütün herkesin bayramının güzel geçmesini temenni eden "Sarıkurt, ''Çok güzel bir bayrama daha eriştik. Personelimizle bayramlaştık ve sohbet ettik. Herkese hayırlı bayramlar diliyorum.'' dedi.

Törene, belediye başkan yardımcıları Adnan Kum, Güner Çetin, Oktay Çolpan, İbrahim Turgut Bolat ve Hakan Öztürk, belediye meclis üyeleri, daire müdürleri ve belediyenin çeşitli birimlerinde görevli personel katıldı.

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