Demir yollarında neden taşlar olur?

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TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, Kurban Bayramı dolayısıyla Malkara - Süleymanpaşa yolu üzerinde bulunan kolluk denetim noktasını ziyaret etti.

Denetim noktasında görevli Emniyet ve Jandarma personeli ile bayramlaşan Vali Yıldırım, personel ile bir süre sohbet etti.

Denetim noktasında kontrolleri yapılan araç sürücülerinin de bayramını tebrik eden Yıldırım, sürücü ve yolculara trafik kurallarına uymaları konusunda uyarıda bulundu.

- Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım jandarma personeliyle bayramlaştı

Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, Kurban Bayramı dolayısıyla İl Jandarma Komutanlığı'nda görev yapan personeli ziyaret etti.

İl Jandarma Komutan Vekili Uğur Dalgıç ve jandarma personeli tarafından karşılanan Yıldırım, yapılan çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

Yıldırım, jandarma personelleriyle sohbet edip, bayramını tebrik etti.

Yıldırım'a ziyaretinde Namık Kemal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mümin Şahin, Süleymanpaşa Kaymakam Vekili Gökhan Gürbüzerol, İl Emniyet Müdürü Mehmet Hakan Fındık, Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut Şahin eşlik etti.





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