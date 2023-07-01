Tekirdağ'da eğitim neferleri geleneksel Türk okçuluğunu öğreniyor

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'da farklı branşlarda öğretmenler, geleneksel Türk okçuluğu eğitim alarak bu sporu gelecek nesillere aktarıyor.

Tekirdağ Paşaeli Okçuluk Spor Kulübü ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde öğretmenlere okçuluk eğitimi veriliyor.

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Sosyal Yaşam Merkezi'nde birçok branştan öğretmenin katıldığı eğitimlerde, geleneksel okçuluğun tarihi, ilkeleri, kuralları, ritüelleri, üretilen ekipmanlar, okçuluk disiplinini ve atış teknikleri öğretiliyor.

Tekirdağ Paşaeli Okçuluk Spor Kulübü Başkanı Mehmet Şimşek, Türk okçuluk sporunu öğretmenler aracılığıyla gelecek nesillere en iyi şekilde aktardıklarını belirtti.

Eğitimlerde okçuluğun bilinmesi gereken tüm yanlarını öğretmenlere anlattığını belirten Şimşek, "2022 yılında öğretmenlerimize farkındalık olması amacı ile Türk okçuluğu eğitici eğitimlerini vermeye karar verdik. Bugüne kadar 60 öğretmenimize okçuluk tarihi, atış teknikleri, malzeme bilgisi ve müsabaka bilgileri derslerini verdik. Öğretmenlerimizi Türk okçuluğunu okullarda öğrencilere anlatabilecek seviyeye getirdik." diye konuştu.

Şimşek, eğitim alan ve yarışmalara katılmak isteyen çok fazla öğretmen de olduğunu da belirtti.

İşaret Dili Eğitmeni Mahmure Yel ise çocukluğundan bu yana okçuluğa merakı olduğunu anlattı.

Ok ve yay tutmanın anlatılamaz bir duygu olduğunu aktaran Yel, "Türk filmlerinden etkileniyoruz ama bu bizim ata sporumuz. Bir sempatimiz var ve kendinizi ait hissediyorsunuz. Atış yaptığınızda odaklanıyorsunuz. Başarı için odaklanma çok önemli. Okçuluk bunu layıkıyla yerine getiriyor. Odaklanma problemi olan herkes bu sporu denemeli." ifadelerini kullandı.

Yel, okçuluğun zengin tarihiyle çok zevkli bir spor olduğunu, merak edenlerin alacakları eğitimlere çok başarılı olabileceğini vurguladı.

- "Öğrencilerimiz, bu spor ile derslerine daha rahat odaklanabilir"

"Herkesin bu sporu denemesini tavsiye ediyorum." diyen Yel, konuşmasına şöyle devam etti:

"Ailede kimse yapamam demesin. Ailecek katılsınlar. Hanımlara ve öğrencilere özellikle tavsiye ediyorum. Biz hanımların kol kasları zayıf. Bunda gelişiyoruz. Öğrencilerimiz, bu spor ile derslerine daha rahat odaklanabilir. Hem de ok attıktan sonra iyi hissedecekler. Başarmanın mutluluğunu yaşayacaklar. Okulda Türk okçuluk tarihini, atalarımızın bu güzel sporu günlük hayatlarında nasıl yaşadıklarını, bir okun ne kadar yolabileceğini ve neler başarabileceğini ve bu sporun hayatlarına neler katacağını anlatıyoruz."

İlk kez eğitim almaya başlayan özel bir eğitim kurumunda görevli Zeynep Özkan da çok çalışıp 2024 yılında düzenlenecek olan Türkiye Büyükler Salon Şampiyonası'na katılmak istediğini belirtti.

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