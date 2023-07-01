Tekirdağ sahillerinde bayramın son gününde yoğunluk yaşanıyor

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TEKİRDAĞ (AA) - Kurban Bayramı tatili için Tekirdağ ve ilçelerine gelen tatilciler, bayramın son gününde de sahillerde yoğunluk oluşturdu.



Kurban Bayramı tatilini, doğal güzellikleri ve temiz suyuyla dikkati çeken mavi bayraklı plajlara sahip Tekirdağ'da geçiren yerli ve yabancı turistler, bayramın son gününde de plajlara akın etti.

Tatilciler Kumbağ, Altınova, Mürefte ve Şarköy'deki plajlarda denize girip güneşlendi.

Süleymanpaşa, Şarköy ve Marmaraereğlisi ilçelerindeki plajlar da serinlemek ve eğlenmek isteyenlerin tercihleri arasında yer aldı.

Süleymanpaşa ilçesine bağlı Altınova plajı ve Kumbağ mahallesindeki halk plajına gelenler, güneşin ve denizin keyfini çıkardı.

Bazı tatilciler denize girmeyi tercih ederken, bazıları da plajda futbol ve voleybol oynayarak zaman geçirdi.

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