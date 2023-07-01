Tekirdağ'da ormanlık alanlar denetlendi

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TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'da jandarma ekipleri ormanlık alanlarda denetim yaptı.

Tekirdağ Valiliğince kent genelindeki belirlenen alanların dışında ormanlık alanlara girişler 5 Temmuz- 15 Eylül tarihlerinde yasaklanmasının ardından denetimler başladı.

Tedbirler kapsamında il ve ilçe jandarma komutanlığı ekipleri sorumluluk sahalarındaki sahil ve ormanlık alanları denetledi.

Ekipler, sahilde ve ormanlık alanlarda motorlu ve atlı jandarma timleriyle denetim gerçekleştirdi.

Ekipler ayrıca ormanlık alanları drone ile kontrol etti.









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