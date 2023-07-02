Tekirdağ'da asayiş

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TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde çıkan yangında buğday ekili tarla zarar gördü.



Karaiğdemir Mahallesi'ndeki bir buğday tarlasında yangın çıktı.



Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri yangını söndürdü.

Yangında buğday ekili tarla zarar gördü.

- Tren ile otomobil hemzemin geçitte çarpıştı

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde tren ile otomobil hemzemin geçitte çarpıştı.



Halkalı'dan Kapıkule'ye giden S.G. yönetimindeki yolcu treni ile H.Ş'nin kullandığı 39 NH 363 plakalı otomobil, Veliköy mevkiindeki hemzemin geçitte çarpıştı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada otomobilde hasar meydana gelirken, otomobilin geçitten çekilmesinin ardından tren yoluna devam etti.





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