Tekirdağ'da "Karacakılavuz Keşkek Şenliği" başladı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

TEKİRDAĞ (AA) - Süleymanpaşa ilçesinde "4. Karacakılavuz Keşkek Şenliği" başladı.



Süleymanpaşa Belediyesince Karacakılavuz Mahallesi'nde düzenlenen şenlikte hazırlanan keşkek vatandaşlara ikram edildi.

Yöreye özgü ürünlerin sergilendiği şenlikte yarışmalar, animasyon ve müzik dinletileri gerçekleştirildi.

Belediye Başkanı Hüseyin Uzunlar, yaptığı konuşmada, Karacakılavuz Mahallesi'nin son derece önemli bir değere sahip olduğunu belirtti.

Şenliğin her yıl büyük bir coşkuyla gerçekleştirildiği ifade eden Uzunlar, şenliğe katılan vatandaşlara teşekkür etti.

Şenlik, bu akşam sona erecek.





Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.