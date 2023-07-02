Türk kahvesi işte bu yüzden küçük fincanda içiliyor!

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TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi ve Süleymanpaşa Halk Eğitim Merkezi iş birliği ile ücretsiz resim kursu düzenlenecek.

Üniversite personelinin çocuklarına yönelik açılması planlanan resim kursu, 3 Temmuz- 16 Ağustos tarihlerinde Sosyal Yaşam Merkezi'nde usta öğretici eşliğinde gerçekleştirilecek.

Kursa katılmak isteyenler başvurularını Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı'na yapacak.

- Şarköy'de Kabotaj ve Denizcilik Bayramı kutlandı

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde "1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı" kutlandı.

Cumhuriyet Meydanı'nda Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başlayan törende, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Daha sonra 50, 100 ve 400 metre kız - erkek yüzme ve yağlı direk yarışları yapıldı.

Programa, İlçe Kaymakamı Hakan Kılınçkaya, Belediye Başkanı Alpay Var, Şarköy Sahil Güvenlik Karakol Komutanı Bahattin Aydın, Şarköy Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Erhan Gülen ve davetliler katıldı.





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