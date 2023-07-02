Tekirdağ'da tatilciler dönüş yolunda yoğunluk oluşturuyor

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TEKİRDAĞ (AA) - Kurban Bayramı tatilini yaşadıkları yerlerin dışında geçiren tatilcilerin dönüşe geçmesiyle Tekirdağ-İstanbul yolunda oluşan trafik yoğunluğu sürüyor.

Bayram tatilini memleketlerinde ya da tatil beldelerinde geçiren vatandaşların dün yoğunlaşan geri dönüşleri devam ediyor.

Özellikle Tekirdağ-İstanbul kara yolunun Yenice, Yeniçiftlik, Beyazköy ve Kumbağ mevkilerinde, zaman zaman yoğunluk meydana geldi.

Yolun ulaşıma kapanmaması için çalışmalarını sürdüren İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sürücüleri aşırı hız, yakın takip ve hatalı sollama konularında uyardı.

Kara yolundaki akıcı yoğunluğun sürmesi bekleniyor.

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