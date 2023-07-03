Tekirdağ'da asayiş

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TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Saray İlçesinde çalıntı otomobil ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Büyükyoncalı Mahallesi'nde asayiş uygulamasında durdurduğu bir otomobilin çalıntı olduğunu tespit etti.

Ekipler, araç içerisinde yaptıkları aramada 1.70 gram esrar ele geçirdi.

Olayla ilgili G.G. gözaltına alındı.

- Uyuşturucu operasyonunda 3 kişi yakalandı

Çerkezköy ilçesinde uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Gazi Osman Paşa Mahallesi'nde uyuşturucu ticareti yapıldığı iddiasıyla bir eve operasyon düzenledi.

Evde yapılan aramalarda bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

Gözaltına alınan R.K, D.A, ile M.A'nın jandarmadaki işlemleri sürüyor.













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