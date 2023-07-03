Tekirdağ'da bayram yoğunluğu kentin ekonomisini canlandırdı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Tekirdağ'da bayram yoğunluğu kentin ekonomisini canlandırdı

AA

Tekirdağ'da bayram yoğunluğu kentin ekonomisini canlandırdı

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ, Ganos Dağı eteklerindeki ormanları, mavi bayraklı plajları ve yamaç paraşütü pistleriyle bayram tatili boyunca çok sayıda yerli ve yabancı turisti ağırladı.

Tatilciler, yeşil ve mavinin buluştuğu Şarköy ilçesindeki 6 mavi bayraklı plajın yanı sıra Marmaraereğlisi ve Süleymanpaşa ilçelerindeki plajlarda denizin tadını çıkardı.

Şehre gelen doğa tutkunları da Ganos Dağı eteklerinde yürüyüş, Uçmakdere'de yamaç paraşütü, Yeniköy'de kamp yaptı.

- "İşletmecilerin yüzü güldü"

İl Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Hacıoğlu, AA muhabirine, bayram tatilindeki yoğunluğun turizm işletmecilerinin yüzünü güldürdüğünü söyledi.

Tekirdağ'ın her geçen yıl turizm potansiyelini artırdığını ifade eden Hacıoğlu, "Bayram tatilinde yazlıkçıların hepsi kente geldi. Sultanköy'den başlayarak Çanakkale'ye kadar olan Marmara kıyısındaki yazlıklar doldu. Bunun dışında bütün oteller, pansiyonlar, bungalov evler yerli ve yabancı turistlerle doldu. Bu bayramda özellikle Bulgar turistler çok ilgi gösterdi. İşletmelerin hepsi yüzde 100 doluluk oranına ulaştı." dedi.

- "Bayram bereketi"

Hacıoğlu, kentin birçok turizm çeşidini içinde bulundurduğunu, tatilcilerin kentten keyifli bir şekilde ayrıldığını dile getirdi.

Günübirlik ziyaret için kente gelenlerin de turizme katkı sağladığını belirten Hacıoğlu, "Yamaç paraşütü, sörf, yelken, yürüyüş rotaları ve gastronomi için çok sayıda ziyaretçi geldi. Neredeyse işletmeler tatilcilere ürün yetiştiremedi diyebiliriz. Bayram tatilinin işletmeler için çok bereketli geçtiğine inanıyorum. Tekirdağ, İstanbul'a yakınlığının avantajını kullanarak deniziyle, doğasıyla, paraşütüyle yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı haline geldi. Yazlıkçılar, günübirlikçiler ve otellerde kalanları da hesapladığımızda yaklaşık 2 milyon insan Tekirdağ'ı ziyaret etti, kentin ekonomisine katkıda bulundu." diye konuştu.

Şarköy Yöresi Turizm ve Tanıtım Derneği Başkanı Cüneyt Keresteci de bayramda işletmecilerin çifte bayram yaşadığını dile getirdi.

Turizm sezonunun çok hareketli başladığını belirten Keresteci, "Trakya'nın incisi Şarköy'de 6 plaj mavi bayraklı. İlçemiz mavi bayraklı plajları, yamaç paraşütü pistleriyle tatilcilere çok güzel anlar yaşattı. İnsanlar denizin tadını çıkarttı. Uçmakdere'de mavi ve yeşilin sunduğu güzelliği gökyüzünden izledi. Tatilciler için de işletmeler için de çok güzel bir bayram oldu diyebiliriz. Sezon bayramın ardından da devam ediyor. Misafirlerimizi en iyi şekilde ağırlamaya devam edeceğiz." şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Tekirdağ'da tadı, aroması ve kokusuyla dikkati çeken "Osmanlı çileği" üretildi
YEREL HABERLER Tekirdağ'da tadı, aroması ve kokusuyla dikkati çeken ...
Tekirdağ'da Denizcilik ve Kabotaj Bayramı kutlandı
YEREL HABERLER Tekirdağ'da Denizcilik ve Kabotaj Bayramı kutlandı
Tekirdağ'da asayiş
YEREL HABERLER Tekirdağ'da asayiş
Tekirdağ'da Karacakılavuz Keşkek Şenliği sona erdi
YEREL HABERLER Tekirdağ'da Karacakılavuz Keşkek Şenliği sona erdi
Tekirdağ'da tatilciler dönüş yolunda yoğunluk oluşturuyor
YEREL HABERLER Tekirdağ'da tatilciler dönüş yolunda yoğunluk ...
Mavi bayraklı plajlara sahip Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde bayram yoğunluğu
YEREL HABERLER Mavi bayraklı plajlara sahip Tekirdağ'ın Şarköy ...
Hafif ticari araç devrildi; tatilden dönen aileden 7 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Hafif ticari araç devrildi; tatilden dönen aileden 7 ...
Tekirdağ'dan İstanbul yönüne araç yoğunluğu
YEREL HABERLER Tekirdağ'dan İstanbul yönüne araç yoğunluğu
Bariyere çarpan motosikletin sürücüsü öldü
YEREL HABERLER Bariyere çarpan motosikletin sürücüsü öldü
Şarköy'ün nüfusu bayram tatilinde 10 kat arttı
YEREL HABERLER Şarköy'ün nüfusu bayram tatilinde 10 kat arttı
Tekirdağ'dan kısa kısa
YEREL HABERLER Tekirdağ'dan kısa kısa
Tekirdağ'da "Karacakılavuz Keşkek Şenliği" başladı
YEREL HABERLER Tekirdağ'da "Karacakılavuz Keşkek Şenliği" başladı
Tekirdağ'da bariyere çarpan motosikletin sürücüsü öldü
YEREL HABERLER Tekirdağ'da bariyere çarpan motosikletin sürücüsü ...
Tekirdağ'da asayiş
YEREL HABERLER Tekirdağ'da asayiş
Otomobil, hemzemin geçitte yolcu trenine çarptı
YEREL HABERLER Otomobil, hemzemin geçitte yolcu trenine çarptı
Tekirdağ-İstanbul yolunda tatil dönüşü yoğunluğu
YEREL HABERLER Tekirdağ-İstanbul yolunda tatil dönüşü yoğunluğu
Tekirdağ'da ormanlık alanlar denetlendi
YEREL HABERLER Tekirdağ'da ormanlık alanlar denetlendi
Tekirdağ sahillerinde bayramın son gününde yoğunluk yaşanıyor
YEREL HABERLER Tekirdağ sahillerinde bayramın son gününde yoğunluk ...
Tekirdağ'daki plajlar bayramın son gününde de doldu
YEREL HABERLER Tekirdağ'daki plajlar bayramın son gününde de doldu
Tekirdağ'dan İstanbul yönüne araç yoğunluğu
YEREL HABERLER Tekirdağ'dan İstanbul yönüne araç yoğunluğu
Tekirdağ'da eğitim neferleri geleneksel Türk okçuluğunu öğreniyor
YEREL HABERLER Tekirdağ'da eğitim neferleri geleneksel Türk ...
Tekirdağ'dan kısa kısa
YEREL HABERLER Tekirdağ'dan kısa kısa

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.