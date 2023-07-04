Tekirdağ'da kamyonun çarptığı otomobildeki 4 kişi yaralandı

Adalıları 'bu kadar da olmaz' dedirtti

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TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde kamyonla otomobilin çarpışması sonucu aynı aileden 4 kişi yaralandı.

R.C'nin kullandığı 17 SR 360 plakalı kamyon, Kamaradere Mahallesi'nde kırmızı ışıkta bekleyen R.E'nin idaresindeki 35 AKN 818 plakalı otomobile çarptı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan otomobil sürücüsü, eşi ve iki çocuğu, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulansla Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.

Kamyon sürücüsü gözaltına alındı.



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