Tekirdağ'da hafif ticari araçla otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı

Adalıları 'bu kadar da olmaz' dedirtti

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TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Saray ilçesinde hafif ticari araçla otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

M.D. idaresindeki 34 DN 4850 plakalı hafif ticari araç, Büyükyoncalı Mahallesi'nde, E.Y'nin kullandığı 59 AFS 001 plakalı otomobille çarpıştı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücüler ve otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı.

Yaralılar sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulansla Saray Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.



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