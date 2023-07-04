Tekirdağ'da asayiş

Adalıları 'bu kadar da olmaz' dedirtti

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TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde aracında uyuşturucu ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yeniçiftlik Mahallesi'nde asayiş uygulamasında şüphelendiği bir otomobili durdurdu.

Ekipler, araç içerisinde yaptıkları aramada bir miktar esrar ele geçirdi.

Olayla ilgili Z.E. gözaltına alındı.

- Uyuşturucu operasyonunda 1 kişi yakalandı

Çorlu ilçesinde uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri Cemaliye Mahallesi'nde uyuşturucu ticareti yapıldığı iddiasıyla bir eve operasyon düzenledi.

Evde yapılan aramada 18 gram esrar ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Gözaltına alınan S.F'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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