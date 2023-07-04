Tekirdağ'da 12 dönüm buğday ekili alan yangında zarar gördü

Adalıları 'bu kadar da olmaz' dedirtti

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TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ’ın Hayrabolu ilçesinde bir tarlada çıkan yangın 12 dönüm buğday ekili alana zarar verdi.



Delibedir Mahallesi'ndeki tarlada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Alevleri fark edenlerin haber vermesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangında 12 dönümlük buğday ekili alan zarar gördü.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

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