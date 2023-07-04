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Hayrabolu'dan kısa kısa

AA

Hayrabolu'dan kısa kısa

TEKİRDAĞ (AA) - Hayrabolu ilçesinde düzenlenecek 31. Ayçiçeği Festivali kapsamında stant satışlarına başlandı.

Hayrabolu Belediyesi Zabıta Müdürü Kutsal Türkyılmaz, yaptığı açıklamada, 10-13 Ağustos'ta düzenlenecek festival kapsamında stantların açıldığını söyledi.

Festival alanındaki stantlarda satışların başladığını ifade eden Türkyılmaz, "Festival sahamızda yer almak isteyen vatandaş ve firmalar, tahsis işlemleri için zabıta müdürlüğüne başvurabilirler." dedi.

- SYDV yardımları

Hayrabolu Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfınca (SYDV) ilçedeki 2 bin 498 vatandaşa yardım yapıldı.

Hayrabolu Kaymakamı Eyüp Fırat, yaptığı açıklamada, haziran ayında 2 bin 498 ihtiyaç sahibine, 4 milyon 064 bin lira yardımda bulunulduğunu belirtti.

Yardımların eğitim, sağlık, asker yardımı, aile ve katılım payı olarak verildiğini aktaran Fırat, vakfın ihtiyaç sahiplerinin yanında olmaya devam edeceğini kaydetti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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