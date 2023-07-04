Hayrabolu'dan kısa kısa

Adalıları 'bu kadar da olmaz' dedirtti

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TEKİRDAĞ (AA) - Hayrabolu ilçesinde düzenlenecek 31. Ayçiçeği Festivali kapsamında stant satışlarına başlandı.

Hayrabolu Belediyesi Zabıta Müdürü Kutsal Türkyılmaz, yaptığı açıklamada, 10-13 Ağustos'ta düzenlenecek festival kapsamında stantların açıldığını söyledi.

Festival alanındaki stantlarda satışların başladığını ifade eden Türkyılmaz, "Festival sahamızda yer almak isteyen vatandaş ve firmalar, tahsis işlemleri için zabıta müdürlüğüne başvurabilirler." dedi.

- SYDV yardımları

Hayrabolu Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfınca (SYDV) ilçedeki 2 bin 498 vatandaşa yardım yapıldı.

Hayrabolu Kaymakamı Eyüp Fırat, yaptığı açıklamada, haziran ayında 2 bin 498 ihtiyaç sahibine, 4 milyon 064 bin lira yardımda bulunulduğunu belirtti.

Yardımların eğitim, sağlık, asker yardımı, aile ve katılım payı olarak verildiğini aktaran Fırat, vakfın ihtiyaç sahiplerinin yanında olmaya devam edeceğini kaydetti.

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