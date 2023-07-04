Tekirdağ'da Kabotaj Deniz Kupası yarışları devam ediyor

Adalıları 'bu kadar da olmaz' dedirtti

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'da Denizcilik ve Kabotaj Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenlenen Kabotaj Deniz Kupası yarışları sürüyor.

Tekirdağ Yelken ve İhtisas Kulübünde düzenlenen yarışlara yurt içi ve yurt dışından farklı kulüplerden 55 sporcu katıldı.

Marmara Deniz'i açıklarında dün başlayan yarışlar 3 farklı sınıfta devam ediyor.



Tekirdağ Yelken ve İhtisas Kulübü Antrenörü Berk Uzel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yarışların sporcular için güzel bir tecrübe olduğunu söyledi.

Yarışların gün boyunca devam edeceğini ifade eden Uzel, "Denizcilik ve Kabotaj Bayramı kapsamında dün startı verdik. Hava gayet güzeldi dün sorunsuz bir şekilde yarışları tamamladık. Bugün de yarış devam ediyor. Sporcular kıyasıya mücadele ediyor. Güzel bir organizasyonu sorunsuz bir şekilde tamamlamak istiyoruz. Sporcular madalya için yelken açtı. 55 sporcu en iyi olmak için gayret edecek." diye konuştu.

Yarışa katılan yelkenci İlayda Şen de yarışın kendileri için güzel bir deneyim olduğunu, herkesin derece için yelken açtığını belirtti.

















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