Tekirdağ'da asayiş

Adalıları 'bu kadar da olmaz' dedirtti

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TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde üzerinde uyuşturucu ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren jandarma ekipleri, Ulaş Mahallesi'nde H.U'yu durdurdu.

Cebinden bir miktar bonzai ele geçirilen H.U, jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

-Ruhsatsız tabanca ele geçirildi

Tekirdağ'da ruhsatsız tabanca ele geçirildi.



Bir ihbarı değerlendiren jandarma ekipleri Topağaç Mahallesi'nde R.D.S'nin üzerinde yaptığı aramada, ruhsatsız tabanca ve fişek ele geçirdi.

Şüpheli gözaltına alındı.









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