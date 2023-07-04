Kapaklı ilçesinde yaz spor okulları açıldı

Adalıları 'bu kadar da olmaz' dedirtti

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde yaz spor okulları 11 branşta 7 bin öğrencinin katılımı ile başladı.



Kapaklı Belediyesi Kapaklı Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü tarafından yaz spor okulları kapsamında açılan kurslarda öğrencilere güreş, basketbol, jimnastik, voleybol, futbol, masa tenisi, zumba, boks ve kort tenisi branşlarının yanı sıra özel gereksinimleri bulunan özel çocuklarında hem zihinsel hem de fiziksel eğitimler veriliyor.



Kapaklı Belediye Başkanı Mustafa Çetin, gazetecilere taptığı açıklamada, çocukların yaz dönemini verimli geçirmeleri için yaz spor okullarının açıldığını belirtti.



Bu yıl spor kullarında 11 branşta verilen eğitimlere 7 bin öğrencinin katıldığını anlatan Çetin, "Çocuklarımızın yaz dönemini verimli geçirmeleri adına bu kurslar çok önemli. Bu yıl 7 bin öğrencimizle kurslara başladık, bu sayı birkaç hafta sonra daha da artacaktır mutlaka. Kurslarımıza ilgi gösteren tüm öğrencilerimize ve velilerine teşekkür ediyorum. İnşallah keyifli bir yaz dönemi geçirecekler." dedi.











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