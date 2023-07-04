Tekirdağ Roman Akademisi kursiyer çocukların sosyal becerilerini geliştiriyor

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TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'daki Roman Akademisi'nde, çocuklar aldıkları eğitimlerle özgüven kazanarak sosyal becerilerini geliştiriyor.



Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca finanse edilen Trakya Kalkınma Ajansı, Tekirdağ Gençlik ve Spor Müdürlüğü, Tekirdağ Milli Eğitim Müdürlüğü ile Kadın ve Demokrasi Vakfı (KADEM) arasında imzalanan proje kapsamında yürütülen akademide, Roman çocuklar eğitmenler eşliğinde zeka oyunlarının yanı sıra, tekvando, karate gibi spor kanun, gitar, klarnet, davul ve darbuka gibi müzik eğitimleri alıyor.

Geçen ay açılışı yapılan akademide, 42 öğrenci hafta içi 7 saat aldıkları eğitimler sayesinde sosyal becerilerini geliştiriyor, geleceğe hazırlanıyor.

Kadın ve Demokrasi Vakfı (KADEM) Tekirdağ Temsilcisi Zeynep Şentop Şahin, AA muhabirine akademide Roman çocukların eğitim alabilecekleri ve sosyal beceri kazanabilecekleri mekanlar oluşturulduğunu söyledi.

Projenin uzun vadeli ve geleceğe dönük olduğunu aktaran Şahin, çocukların çevresindeki diğer çocuklara rol model olduğunu belirtti.

Akademide özel atölyeler hazırlandığını aktaran Şahin, "Çocuklarımız akademide birtakım enstrüman eğitimleri alacak. Akıl ve zeka oyunlarının olduğu bir atölye var. Projede roman annelere yönelik pastacılık, hijyen eğitimleri ve yemek pişirme tekniklerinin eğitimi verileceği bir mutfak atölyesi hazırlandı." dedi.

Şahin, çocukları sosyal hayata hazır ve donanımlı hale getirmek istediklerini belirterek, "Akademiye devam eden çocuklar üniversite öğrencileriyle tanışacak. Onlarla birlikte derslerin iyileştirilmesi, sosyal hayata uyum sağlamalarına destek olunacak. Çocuklar akademiden mezun olduğunda kendine güvenen, özgüvenleri yüksek, eğitim almak isteyen ve başarılı genç kızlar olarak görmeyi hedefliyoruz." diye konuştu.

Darbuka ve davul eğitmeni Caner Satılmış, çocuklarla keyifli zaman geçirdiklerini ifade etti.

Akademide eğitim gören çocukların dışarıda diğer çocuklara da örnek olduğunu vurgulayan Satılmış, kurslara katılan çocuklara enstrüman, ritim ve müziğe dair her şeyi öğrettiklerini kaydetti.

- Roman Akademisi Projesi

Bütçesi 1 milyon 380 bin lira olan projeyle TOKİ Gençlik Ofisi tadil edildi ve atölyeler açıldı.

Projenin yürütüleceği Yunus Emre Ortaokulu'na bir konferans salonu yapıldı, okulun spor salonuna yeni spor aletleri alındı ve okul bünyesinde bulunan ana sınıfının ekipmanları yenilendi. Spor salonu, pasta eğitimleri için mutfak, müzik atölyesi, el sanatları atölyesi ve kitap kafe ve 80 kişilik konferans salonu hizmete açıldı. Düzenlenen müzik odasına müzik aletleri satın alındı.

Darbuka, davul ve klarnet kursları açılarak öğrencilere eğitim verilmeye başlandı. Çok amaçlı salonda akıl ve zeka oyunları, bilgisayar oyunları ve el sanatları kursları açılacak.

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