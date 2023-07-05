31. Hayrabolu Ayçiçeği Festivali 10-13 Ağustos tarihlerinde gerçekleşecek

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TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde bu yıl 31'incisi düzenlenecek Ayçiçeği Festivali'nin tarihleri belli oldu.

Hayrabolu Belediye Başkanı Osman İnan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, festivalin bu yıl 10-13 Ağustos tarihlerinde yapılacağını söyledi.

Festival için hazırlıkların devam ettiğini ve sahne alacak sanatçıların belirlendiğini aktaran İnan,"Festivalin ilk günü 10 Ağustos'ta Oğuzhan Koç, 11 Ağustos'ta Güliz Ayla ile Mustafa Ceceli ve 12 Ağustos'ta Gökçe ile Merve Özbey sahne alacak. Festival boyunca çocuk şenliği, bisiklet turu, folklor gösterileri, yelken gösterisi, sünnet şöleni, trap yarışmaları ve resim sergisi düzenlenecek."dedi.

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