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TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'da bir otomobilde yeşil reçeteyle satılan 2 bin 240 hap ele geçirildi, sürücü gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yapan kişilere yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler, Süleymanpaşa ilçesi Muratlı kavşağında bir otomobili durdurdu.

Otomobilde yapılan aramada, yeşil reçeteyle satılan 2 bin 240 hap ele geçirildi, sürücü L.Ş. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen L.Ş. çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.



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