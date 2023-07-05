Tekirdağ'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 3 şüpheli yakalandı

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TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'da uyuşturucu ticareti yaptıkları öne sürülen 3 zanlı gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler, bu kapsamda Süleymanpaşa ve Kapaklı ilçelerindeki bazı adres ve araçlarda arama yaptı.

Aramalarda, 20 gram bonzai ve 10 gram esrar ele geçirildi.

Gözaltına alınan C.G. E.Y. ve C.C'nin jandarmadaki işlemleri sürüyor.



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