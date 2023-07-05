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Tekirdağ'da asayiş

AA

Tekirdağ'da asayiş

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Saray ilçesinde otomobiliyle çarptığı kişinin ölümüne neden olan sürücü tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Büyükyoncalı Mahallesi'nde 34 FYV 69 plakalı otomobil ile M.M'ye (64) çarptıktan sonra kaçan sürücü M.D, polis ekipleri tarafından yakalandı.

Gözaltına alınan M.D, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.​​​​​​​

-Ruhsatsız tabanca ele geçirildi

Süleymanpaşa ilçesinde ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Bir ihbarı değerlendiren İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri Aydoğdu Mahallesi'nde N.K'nin ikametinde yaptığı aramada, ruhsatsız tabanca ve fişek ele geçirdi.

Şüpheli gözaltına alındı.





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Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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