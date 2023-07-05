Tekirdağ'da 4 kişiyi silahla yaraladığı iddia edilen zanlı tutuklandı

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TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde, tartıştığı 4 kişiyi silahla yaraladığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Aydoğdu Mahallesi Yaşar Doğu sokak üzerinde 4 kişiyi silahla yaraladıktan sonra kaçan zanlının kimliğini belirledi.

Ekipler, olayda kullanıldığı belirlenen suç aletiyle birlikte O.G'yi (27) evinde gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen O.G, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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