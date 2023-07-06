TEKİRDAĞ (AA) - Tarım Sigortaları Havuz İşletmesi (TARSİM) Genel Müdürü Bekir Engürülü, Tekirdağ Tarım ve Orman Müdürlüğünü ziyaret etti.

Engürülü, İl Tarım ve Orman Müdür Vekili Ahmet Tokgöz ile bir süre görüştü.

Tokgöz ve Ergülü, kentteki tarım sigortalarının kapsamı, ilde yapılan çalışmalar, meydana gelen doğal afetler ile ilgili bilgi alışverişinde bulundu.

-Süleymanpaşa Belediye Başkanı Uzunlar semt pazarını gezdi

Süleymanpaşa Belediye Başkanı Hüseyin Uzunlar, semt pazarında esnafla bir araya geldi.

Uzunlar, Altınova Mahallesi'ndeki pazarı ziyaret ederek esnafla sohbet edip, taleplerini dinledi.

Pazarda alışveriş yapan vatandaşlarla da sohbet eden Uzunlar, halkın görüşlerinin, kentin gelişmesi ve yaşam kalitesinin yükseltilmesi konusunda kendilerine rehberlik ettiğini belirtti.

Uzunlar, bazı vatandaşlarla da fotoğraf çekildi.

-IC Vakfı TREDAŞ Spor basketbol yaz okulu dönemi başladı

IC Vakfı TREDAŞ Spor, 6-14 yaş arasındaki çocuklar için düzenlediği yaz okulunda kayıt dönemi başladı.

Trakya Elektrik Dağıtım A.Ş. (TREDAŞ) çatısı altında 1988 yılından bu yana faaliyette bulunan IC Vakfı TREDAŞ Spor Basketbol Kulübü, geleceğin yıldızlarını aramaya devam ediyor.

IC Vakfı TREDAŞ Spor Basketbol Kulübü, 6-14 yaş arası kız, erkek genç yetenekleri keşfetmek ve bu gençleri Türk sporuna kazandırmak için yeni dönem kayıtları başladı.

Antrenör Çiğdem Göroğlu ve Hakan Sınırlı'nın çalıştırdığı sporcular, etkili iletişim, koordinasyon, zihinsel ve fiziksel gelişimlerini destekleyecek önemli bir deneyimin parçası olacak.

Kayıt işlemler için vatandaşlar, 0549 800 59 59 numaralı telefondan detaylı bilgiye ulaşabilecek.