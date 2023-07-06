Tekirdağ'da Çamlıkoy Tabiat Parkı jandarma asayiş noktası hizmete alındı

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, Saray ilçesinde bulunan Çamlıkoy Tabiat Parkında hizmet verecek olan jandarma asayiş noktasının açılışını yaptı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, jandarma noktası emniyet ve asayişin temini ve vatandaşların huzur ve güven içerisinde vakit geçirebilmeleri için kuruldu.

Vali Yıldırım, vatandaşların tabiat parkında huzur içerisinde dinlenebilmesi için uygun bir ortam oluşturmaya gayret ettiklerini belirtti.

Parkta, atlı jandarma, motosiklet ve trafik timlerinin görev yapacağını aktaran Yıldırım, ekiplerin insanların güvenliği için gece gündüz çalıştığını dile getirdi.

Açılışın ardından Vali Yıldırım ve protokol üyeleri asayiş noktasını gezdi.

Açılışa, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Şahin Yenilmez, Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcısı Ünal Bingül, Başsavcı Vekili Uğur Özcan, İl Jandarma Komutanı Albay Ahmet Çetin, İl Emniyet Müdürü Mehmet Hakan Fındık, ve jandarma personeli katıldı.