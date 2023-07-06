TEKİRDAĞ (AA) - Çorlu Belediyesi temmuz ayı olağan meclis toplantısı yapıldı.

Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt’un başkanlığında belediyesi meclis salonunda gerçekleştirilen toplantıda, gündem maddeleri görüşülerek karara bağlandı.

İşletme ve İştirakler Müdürlüğü ücret tarifesinin güncellenmesi konusu ve Çorlu Çocuk ve Gençlik Kapalı Cezaevinde kalan çocukların ihtiyaçlarına yönelik talep edilen malzemelerin teminini, Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesi oy birliğiyle kabul edildi.

Toplantı sonunda Başkan Sarıkurt, bir süre daha meclis üyeleriyle sohbet etti.

- Ergene'de tekerlekli sandalye yardımları sürüyor

Ergene Belediyesi, yaşlılık ve çeşitli nedenlerle yürüme güçlüğü çeken vatandaşlara akülü tekerlekli sandalyelerini teslim etti.

Ulaş Mahallesinde yaşayan ve yürüme güçlüğü nedeniyle tekerlekli sandalyeye ihtiyaç duyan 85 yaşındaki Fatmagül Hacıoğlu'na aracını teslim eden Başkan Yüksel, ihtiyaç sahiplerinin her zaman yanında olmaya gayret gösterdiklerini söyledi.

Hacıoğlu'nun bu sandalyeyi iyi günlerde kullanmasını temenni eden Yüksel, ''ilçemizde 7’den 70’e her zaman halkımızın yanındayız yanında olmaya da devam edeceğiz. Bizlere ihtiyaçlarını ileten her eli boş çevirmemeye çalışıyoruz." dedi.

Vakıflar Mahallesinde yaşayan Saffet Bediz ile Cumhuriyet Mahallesinde yaşayan Rafet Kızıldemir’e de akülü tekerlekli sandalyeleri teslim edildi.

- Ergene Belediyesi meclis toplantısı

Ergene Belediyesi temmuz ayı olağan meclis toplantısı yapıldı.

Belediye Başkanı Rasim Yüksel başkanlığında, Ulaş Hizmet Binasında gerçekleşen toplantıda, gündem maddeleri görüşülerek karara bağlandı.

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nün 07.06.2023 tarih ve 2103 sayılı yazısına konu olan Sağlık Mahallesi 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği görüşülerek İmar Komisyonuna havalesi sonucu oy birliğiyle kabul edildi.

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ile ilgili diğer gündem maddelerinin de görüşülerek karara bağlandığı toplantıda, ilave gündem maddesi olarak kardeş şehir olan Makedonya'nın Radoviş kentinde düzenlenmesi planlanan şenliğe Belediye Başkanı Rasim Yüksel ve meclis üyelerinin katılması, oy birliğiyle kabul edildi.

Toplantı sonunda bir üre daha meclis üyeleriyle sohbet eden Başkan Yüksel, "Temmuz ayı olağan meclis toplantımızı meclis üyelerimiz, belediye başkan yardımcılarımız ve birim müdürlerimizin katılımıyla gerçekleştirildi. Alınan kararların halkımıza, ilçemize ve bölgemize hayırlı olmasını diliyorum." dedi.

- Saray'da yaz Atölyeleri eğitime başladı

Saray Belediyesi tarafından hayata geçirilen Yaz Atölyeleri, eğitim vermeye başladı.

Belediye Başkanı Özgen Erkiş, yaptığı açıklamada, Saray Atatürk Kültür Merkezi'nde yapılacak olan eğitimlerde tüm ilçe halkına hizmet ettiklerini söyledi.

Yaz atölyelerinin çok güzel ve keyifli geçeceğini ifade eden Başkan Erkiş, konuşmasına şöyle devam etti:

"Saray halkına değişik projeler hazırladıklarını ve bunların ilkinin Yaz Atölyeleri olduğunu belirterek, ''Biz ilkler ve enler bakımından henüz kendimizi açamadık. İlk kez bir yaz okulunda Saray’da 800 kişi bandı aşılıyor. Ben bu evlatlarımıza katılımlarından dolayı, Saray’ın gelecekte nasıl yaşanılır bir kent olacağını şimdiden sahiplenmelerinden ve bize müjdelemelerinden dolayı çok teşekkür ediyorum. BU atölyelerde, birbirinden değişik kurslar açarak talebe göre ve öğrenci sayısına göre eğitimler vereceğiz."