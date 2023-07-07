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        Tekirdağ Valisi Yıldırım koruyucu ailelerle bir araya geldi

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        Giriş: 07.07.2023 - 09:01
        Tekirdağ Valisi Yıldırım koruyucu ailelerle bir araya geldi

        TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım ve eşi Güllühan Yıldırım, koruyucu ailelerle ve çocuklarla bir araya geldi.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce kuruma bağlı kamp alanında piknik düzenlendi.

        Vali Yıldırım ve eşi de pikniğe katılarak aileler ve çocuklarla sohbet etti. Çocuklarla yakından ilgilenen Yıldırım, çocuklara çeşitli hediyeler verdi.

        Vali Yıldırım, burada yaptığı konuşmada, çocukların sağlıklı gelişebilmeleri için kendilerini koruyacak, sevecek, destekleyecek, güven sağlayacak, sosyal ve maddi gereksinimlerini karşılayabilecek sıcak bir aile ortamına ihtiyaçları olduğunu aktardı.

        Ailenin görevinin yerine getiremediği durumda çocukların devlet korumasına alındığını belirten Yıldırım şunları kaydetti:

        "Koruyucu aile hizmetinin amacı, koruma altındaki çocukları birebir ilgi, koruma, sevgi, destek ve gözetim sağlayacak koruyucu aileleriyle buluşturmaktır. 2023 haziran itibariyle mevcut koruyucu aile sayımız 135'dir. Hizmetten faydalandırılan 152 çocuğumuz bulunmaktadır. Koruyucu aileler, çocuklara bu dünyada hamilik yapmakta, onların ihtiyaçlarını giderip kendileri ile birlikte hayata tutunmalarını, kendilerini yalnız hissetmemelerini sağlamaktalar."

        Ardından Vali Yıldırım ve eşi, koruyucu aile ve çocuklarla birlikte günün anısına pasta kesti.

        Ziyaretleri sırasında Yıldırım'a, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Ülkü Uslu da eşlik etti.

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