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        Süleymanpaşa Belediye Başkanı Uzunlar'a ziyaret

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        Giriş: 07.07.2023 - 09:03
        Süleymanpaşa Belediye Başkanı Uzunlar'a ziyaret

        TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Rektörü Prof. Dr. Mümin Şahin ve Marmara Adalar Belediye Başkanı Süleyman Aksoy, Süleymanpaşa Belediye Başkanı Hüseyin Uzunlar'ı ziyaret etti.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, NKÜ rektörü Şahin ve Uzunlar bir süre görüştü.

        Şahin ve Uzunlar, NKÜ Araştırma Hastanesine kazandırılmak üzere belediyenin inşasını üstlendiği 80 hasta kapasiteli Kemoterapi Merkezi ve gelecek dönemde hayata geçirilebilecek projeler hakkında fikir alışverişinde bulundu.

        Uzunlar, üniversite ile belediye arasında yakın geçmişte oluşturulan sıkı işbirliği ortamını güçlendirecek adımlar atacaklarını belirterek, Şahin'e ziyaretinden dolayı teşekkür etti.

        Uzunlar, Marmara Adalar Belediye Başkanı Aksoy ile 4 yıldır iki belediye arasında süren ortak çalışmalar, hizmetler ve projelerle ilgili görüşerek, yaz döneminde yürütülecek çalışmaları değerlendirdi.

        Aksoy'a, ziyareti için teşekkür eden Uzunlar, birlikte güzel çalışmalar yürütmeye devam edeceklerini aktardı.

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