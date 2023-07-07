Tekirdağ Süleymanpaşa Kadın Hentbol Takımı gelecek sezondan umutlu

TEKİRDAĞ (AA) - Hentbol Kadınlar Süper Ligi'nde mücadele eden Tekirdağ Süleymanpaşa'nın kulüp başkanı Mülahim Kuru, yeni sezonda daha güçlü bir takım oluşturmak istediklerini bildirdi.

Kuru, yaptığı yazılı açıklamada, geçen sezonu yedinci sırada tamamladıklarını aktardı.

Takımın Türkiye Kupasında 8'li finale kalma başarısı gösterdiğini belirten Kuru, "Şehrimizin adını taşıyan kulübümüzden sezon içerisinde de 4 oyuncu milli takıma davet edilmişti. Sporcularımızın milli takıma davet edilmesi ve ay yıldızlı armayı taşımaları bizler içinde çok büyük mutluluk ve gurur kaynağı olmuştur. Umuyoruz ki Tekirdağ'ımızın takımlarında mücadele eden daha bir çok sporcu milli takım davetlerini hak ederler." ifadelerini kullandı.

Kuru, yeni sezon için çalışmalara başladıklarını aktararak, "Hentbola emek vermiş ve hentboldan hayatlarını kazanan genç sporcu kızlarımıza bir ekmek kapısı olması, onlara azda olsa bir istihdam sağlayabileceğimiz düşüncesi ile kısıtlı bir bütçe ile devam etme kararı aldık. Bulacağımız sponsorluk anlaşmaları ile de oluşturacağımız kadro sistemi belli olacak. Şu anki bütçemiz kapsamında başladığımız transfer politikasında geçen sezondan 7 kızımız ile beraber devam etme kararı aldık. Yeni sezonda daha güçlü bir takım oluşturmak istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Kenti en iyi şekilde temsil edecek bir takım oluşturacaklarını vurgulayan Kuru, sponsorluk destekleri ilave ederek devre arasında kadrolarını daha da güçlendireceklerini sözlerine ekledi.

Kuru, "Baş antrenör olarak bu sezon yerli ve kariyerli hocalar ile görüşmeler yapıyoruz, bir isim üzerine yoğunlaştık görüşmeler olumlu geçiyor imza aşamasına geldiğimizde kamuoyu ile paylaşacağız." ifadelerini kullandı.