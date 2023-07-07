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        Tekirdağ'da etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiledi

        AA txt
        Giriş: 07.07.2023 - 17:17
        Tekirdağ'da etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiledi

        TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'da etkili olan sağanak vatandaşlara zor anlar yaşattı.

        Kentte öğleden sonra başlayan ve zaman zaman etkisini artıran yağış nedeniyle bazı yollarda su birikintisi oluştu.

        Hükümet, Muratlı ve Namık Kemal caddelerinde sağanak dolayısıyla sürücüler ilerlemekte güçlük çekti. Polis ekipleri sürücüleri dikkatli gitmeleri noktasında uyardı.

        Yağışa hazırlıksız yakalanan bazı vatandaşlar, ıslanmamak için bina girişleri ve otobüs duraklarına sığındı.

        Hava sıcaklığının 28 derece ölçüldüğü kentte, yağışın yarına kadar aralıklarla sürmesi bekleniyor.

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