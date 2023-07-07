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        Tekirdağ'da terör örgütü PKK propagandası yaptığı iddiasıyla 9 kişi yakalandı

        AA txt
        Giriş: 07.07.2023 - 20:21
        Tekirdağ'da terör örgütü PKK propagandası yaptığı iddiasıyla 9 kişi yakalandı

        TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'da, terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptıkları ileri sürülen 9 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışma yaptı.

        Ekipler, Çorlu, Çerkezköy ve Kapaklı ilçelerinde bazı adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

        Operasyonda terör örgütünün propagandasını yaptığı tespit edilen V.Ö, Y.E, G.D, M.Ç, İ.O, M.F.Ö, B.E, Y.D. ve D.D. yakalandı.

        Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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