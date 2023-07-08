Tekirdağ Valisi Yıldırım LGS'de 500 tam puan alan öğrencilerle bir araya geldi
TEKİRDAĞ (AA). - Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, LGS kapsamındaki merkezi sınavda 500 tam puan alan öğrencileri kabul etti.
Vali Yıldırım, sınavda tam puan alan Defne Sert, Zeynep Ada Özgöç ve Duru Doğa Yıldıran ile makamında bir süre sohbet etti.
Öğrencilere tavsiyelerde bulunan Yıldırım, öğrencilere çeşitli hediyeler verdi.
Yıldırım, birinci olan öğrencilerin Tekirdağ'ın iftihar vesilesi olduğunu belirterek, öğrencilere başarılar diledi.
Ziyarette, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Hasan Basri Kuzu, aileler ve öğretmenler de yer aldı.