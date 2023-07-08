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        Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 7 şüpheli yakalandı

        AA txt
        Giriş: 08.07.2023 - 10:41
        Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 7 şüpheli yakalandı

        TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'da uyuşturucu ticareti yaptıkları öne sürülen 7 zanlı gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

        Ekipler, bu kapsamda Süleymanpaşa, Ergene, Hayrabolu, Çorlu ve Çerkezköy ilçelerindeki bazı adreslerde arama yaptı.

        Aramalarda, 3 kilo 750 gram esrar, 765 kök Hint keneviri, 12 gram kenevir tohumu ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 16 bin lira para ele geçirildi.

        Gözaltına alınan M.E.T, S.Y, A.T, S.T, Y.G, M.S. ve C.E.K'nin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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