Tekirdağ'da asayiş
TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
Cemaliye Mahallesi'nde denetimlerini sürdüren polis ekipleri, durumundan şüphelendikleri bir kişiyi durdurdu.
H.Ç'nin yapılan üst aramasında, ruhsatsız tabanca ve mermi ele geçirildi.
Şüpheli gerekli işlemler için polis merkezine götürüldü.
-Ergene'de ruhsatsız tabanca ele geçirildi
Ergene ilçesinde ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
Ergene Jandarma Komutanlığı ekipleri ilçe genelinde denetimlerini sürdürüyor.
Ekipler, Ulaş Mahallesi'nde durumundan şüphelendikleri bir kişinin üst aramasında ruhsatsız tabanca ele geçirdi.
Şüpheli M.M. gözaltına alındı
-Evinde uyuşturucu ele geçirilen kişi tutuklandı
Süleymanpaşa ilçesinde evinde uyuşturucu ele geçirildiği iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri Aydoğdu Mahallesi'nde uyuşturucu ticareti yapıldığı iddiasıyla bir eve operasyon düzenledi.
Evde yapılan aramada 59 gram metamfetamin ve 20 uyuşturucu hap ele geçirildi.
Gözaltına alınan N.E. emniyetteki işlemlerini ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.