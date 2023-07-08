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        Tekirdağ'dan kısa kısa

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        Giriş: 08.07.2023 - 11:50
        Tekirdağ'dan kısa kısa

        TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, yapımında son aşamaya gelinen Tekirdağ Bölge Adliye Mahkemesi'ni ziyaret etti.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, Bölge Adliye Mahkemesi'ni gezen Yıldırım, yapı hakkında yetkililerden bilgi aldı.

        Ziyaretleri sırasında Yıldırım'a, Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcısı Soner Gül ve Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcısı Ünal Bingül eşlik etti.

        -Süleymanpaşa Belediyesi tarafından yapılan sosyal tesiste çalışmalar sürüyor

        Süleymanpaşa Belediye Başkanı Hüseyin Uzunlar, yapımı devam eden sosyal tesisler inşaatında incelemelerde bulundu.

        Uzunlar, Ferhadanlı Mahallesi'nde devam eden inşaatı gezerek çalışmalar hakkında bilgi aldı.

        Yakın zamanda tesisin tamamlanacağını belirten Uzunlar, tesisin mahallenin sosyal hayatına yeni bir soluk getirerek, vatandaşların bir araya gelerek güzel anılar biriktireceğini ifade etti.

        -Kapaklı Sitespor kadın voleybol takımı basına tanıtıldı

        Kapaklı Sitespor kadın voleybol takımı basın mensuplarıyla bir araya geldi.

        Kapaklı Belediye Başkanı Mustafa Çetin, bir kır bahçesinde düzenlenen etkinlikte, tüm spor kulüplerine destek verdiklerini söyledi.

        Kapaklı Site Spor Kadın Voleybol takımının 2. Lig'de ligde mücadele edecek olmasından mutlu olduğunu aktaran Çetin, sporculara başarılı bir sezon dileğinde bulundu.

        Müsabakalarda herkesin desteğini beklediklerini belirten Kapaklı Site Spor Kulübü Başkanı Ersan Yalçın da hedeflerinin birinci lige çıkmak olduğunu kaydetti.

        Konuşmaların ardından, takıma yeni katılan sporcular ve teknik ekip tanıtıldı.

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