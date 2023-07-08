Tekirdağ'da 85 düzensiz göçmen yakalandı
TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde ülkeye kaçak yollarla girdiği tespit edilen 85 düzensiz göçmen yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, düzensiz göçle mücadele kapsamında çalışmalarını sürdürüyor.
Ekipler ilçe girişinde durumundan şüphelendikleri 4 minibüsü durdurdu.
Araçlardaki 85 kişinin yurda kaçak yollardan girdiği belirlendi.
Düzensiz göçmenler, jandarmadaki işlemlerin ardından İl Göç İdaresi'ne teslim edildi.
Gözaltına alınan sürücülerden 3'ü, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyeye çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.