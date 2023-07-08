Tekirdağ'da alabora olan teknedeki 4 kişi kurtarıldı
TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde tekneleri alabora olan 4 kişi liman çalışanları tarafından kurtarıldı.
Kimlikleri henüz belirlenemeyen 4 kişi Barboros Limanı'ndan tekneyle denize açıldı.
Bir süre sonra teknenin alabora olması sonucu 4 kişi suya düştü.
Asyaport Limanı çalışanlarının teknenin alabora olduğunu görmesi üzerine bölgeye limandan bot gönderildi.
Liman çalışanları tarafından 4 kişi bota alındı.
Sudan çıkarılan kişiler ambulansla Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesine kaldırıldı.