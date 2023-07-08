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        Tekirdağ'da alabora olan teknedeki 4 kişi kurtarıldı

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        Giriş: 08.07.2023 - 17:54
        Tekirdağ'da alabora olan teknedeki 4 kişi kurtarıldı

        TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde tekneleri alabora olan 4 kişi liman çalışanları tarafından kurtarıldı.

        Kimlikleri henüz belirlenemeyen 4 kişi Barboros Limanı'ndan tekneyle denize açıldı.

        Bir süre sonra teknenin alabora olması sonucu 4 kişi suya düştü.

        Asyaport Limanı çalışanlarının teknenin alabora olduğunu görmesi üzerine bölgeye limandan bot gönderildi.

        Liman çalışanları tarafından 4 kişi bota alındı.

        Sudan çıkarılan kişiler ambulansla Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesine kaldırıldı.

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