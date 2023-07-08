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        Çorlu'daki tren kazasında hayatını kaybedenler anıldı

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        Giriş: 08.07.2023 - 18:50
        Çorlu'daki tren kazasında hayatını kaybedenler anıldı

        TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde, 2018 yılında meydana gelen tren kazasında hayatını kaybedenler için anma töreni düzenlendi.

        Sarılar Mahallesi'ndeki tren yolu yakınlarında bulunan 8 Temmuz Anıtı önünde toplanan bir grup, kazada hayatını kaybedenlerin fotoğraflarının bulunduğu brandayı açtı.

        Hayatını kaybedenlerin yakınlarından Zeliha Bilgin, burada yaptığı konuşmada, yaşanan olay sonrası hukuki mücadelelerine devam ettirdiklerini belirtti.

        Kazada yakınlarını kaybeden vatandaşlarında bir konuşma yaptığı etkinlik sonunda hayatını kaybedenler için camide mevlit okutuldu.

        Uzunköprü-İstanbul seferini yapan yolcu treninin 8 Temmuz 2018'de Çorlu yakınlarında vagonlarından bazılarının devrilmesi sonucu 25 kişi ölmüş, 340 kişi yaralanmıştı.

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