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        Tekirdağ'da etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiledi

        AA txt
        Giriş: 08.07.2023 - 19:12
        Tekirdağ'da etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiledi

        TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'da etkili olan sağanak vatandaşlara zor anlar yaşattı.

        Kentte öğleden sonra başlayan ve zaman zaman etkisini artıran yağış nedeniyle bazı yollarda su birikintisi oluştu.

        Hükümet ve Muratlı caddelerinde sağanak dolayısıyla sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.

        Polis ekipleri sürücüleri dikkatli gitmeleri noktasında uyardı.

        Çorlu ilçesinde de ana arterlerdeki trafik akışında aksamalar yaşanırken, trafik ekipleri yaşanan olumsuzluklara karşı çalışmalarını arttırdı.

        Yağışa hazırlıksız yakalanan bazı vatandaşlar, ıslanmamak için bina girişleri ve otobüs duraklarına sığındı.

        Hava sıcaklığının 24 derece ölçüldüğü kentte, yağışın aralıklarla sürmesi bekleniyor.

        Öte yandan ilçede bir elektrik trafosuna yıldırım isabet etmesi cep telefonu kamerasına yansıdı.

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