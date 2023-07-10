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        Tekirdağ'dan kısa kısa

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        Giriş: 10.07.2023 - 14:18
        Tekirdağ'dan kısa kısa

        TEKİRDAĞ (AA) - Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde 2020 yılında patlayıcıların intikalleri sırasında yaşanan patlamada şehit olan Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Halil Tuna Akgöz için Tekirdağ'da mevlit okutuldu.

        Tekirdağ Büyükşehir Belediyesince Eski Şehir Mezarlığı'nda düzenlenen programda Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından mevlit okundu, dua edildi.

        Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, şehidin ailesi ile bir süre sohbet etti.

        Programa katılanlara pilav ve ayran ikram edildi.

        -Süleymanpaşa Belediye Başkanı Uzunlar, yol çalışmalarını inceledi

        Süleymanpaşa Belediye Başkanı Hüseyin Uzunlar, devam eden yol ve kaldırım yapım çalışmalarını inceledi.

        Uzunlar, Karadeniz Mahallesi'nde devam eden çalışmalarla ilgili ekiplerden bilgi aldı.

        Ekiplerin hız kesmeden çalışmalara devam ettiğini belirten Uzunlar, mahallere güzellik katmaya devam ettiklerini ifade etti.

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