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        Tekirdağ'da tartıştığı kişiyi av tüfeğiyle öldüren zanlı tutuklandı

        AA txt
        Giriş: 10.07.2023 - 21:14
        Tekirdağ'da tartıştığı kişiyi av tüfeğiyle öldüren zanlı tutuklandı

        TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde tartıştığı kişiyi av tüfeğiyle öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

        Hıdırağa Mahallesi'nde Coşkun Uygur (33) ile Erkan Davulcu (19) arasında henüz belirlenmeyen nedenle tartışma çıktı.

        Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Davulcu, yanında bulunan tüfekle Uygur'a ateş etti.

        Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Ağır yaralanan Uygur, sağlık ekiplerince Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Uygur, hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalanan Davulcu, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

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