Tekirdağ'da okçuluk merkezinin yapımı devam ediyor

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde inşa edilen okçuluk merkezinin yapımı sürüyor.

Süleymanpaşa Belediyesi tarafından gençlerin ve yetişkinlerin okçuluk yeteneklerini geliştirebilmeleri ve deneyim kazanabilmeleri için yapılan merkezde çalışmalar devam ediyor.

Belediye Başkanı Hüseyin Uzunlar, merkezde devam eden çalışmaları inceleyerek, ekiplerden bilgi aldı.

Uzunlar, gençlerin modern ekipmanlarla, güvenli ve konforlu bir ortamda sporla iç içe bir yaşam sürdürebilmeleri için çalışma yürüttüklerini belirtti.

İncelemelerinde Uzunlar'a, başkan yardımcısı Gökhan Saygı da eşlik etti.