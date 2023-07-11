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        Tekirdağ'da sürücüsünün el frenini çekmeyi unuttuğu otomobil uçurumdan denize düştü

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        Giriş: 11.07.2023 - 10:26
        Tekirdağ'da sürücüsünün el frenini çekmeyi unuttuğu otomobil uçurumdan denize düştü

        TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'da sürücüsünün el frenini çekmeyi unuttuğu otomobil 150 metrelik uçurumdan denize düştü.

        Alınan bilgiye göre, Süleymanpaşa ilçesi Kumbağ Mahallesi'nde bir otomobilin uçurumdan yuvarlanarak denize düştüğünü görenler durumu jandarma ve sağlık ekiplerine haber verdi.

        Olay yerine gelen ekipler AFAD, sahil güvenlik ve dalgıç polis ekiplerinden destek istedi.

        Denize düşen otomobilin bulunduğu yerde arama yapan ekipler, plakasını tespit ettikleri otomobilin sürücüsüne ulaşmaya çalıştı.

        Ekiplerin iletişime geçmesi sonucu bölgeye gelen sürücü A.E, manzarayı izlemek için otomobilini yol kenarında bıraktığını, el frenini çekmeyi unuttuğu içinde aracının uçurumdan yuvarlandığını belirtti.

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